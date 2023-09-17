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شعبة القصابين تكشف آخر تطورات أسعار اللحوم فى الأسواق

الأحد، 17 سبتمبر 2023 05:00 ص
شعبة القصابين تكشف آخر تطورات أسعار اللحوم فى الأسواق لحوم ـ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية، استمرار استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد  17 سبتمبر 2023، حيث تسجيل مستويات تتراوح ما بين 220 و280 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي لدى الجزارين ما بين 300 و400 جنيه حسب النطاق الجغرافي لبيع اللحوم.

وأضافت الشعبة في رصدها لآخر تطورات الأسعار بالأسواق، حيث يتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها واللحوم الهندي بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز، في حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 250 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ والضاني البرقي 380 جنيها.

كانت وزارة  التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها بحسب بيان سابق للوزارة.

 

 


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