اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شاب مصرى ينجح فى إرسال آلاف الأكفان لمدينة درنة الليبية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:47 م
شاب مصرى ينجح فى إرسال آلاف الأكفان لمدينة درنة الليبية.. اعرف التفاصيل أكفان إلى ليبيا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح عدد من المواطنين المصريين في جمع حوالي 5 آلاف كفن لإرسالها لدولة ليبيا خاصة درنة، وذلك بعد إعصار دانيال المدمر الذي تسبب في دمار منطقة الجبل الأخضر، والتي تضم عدد من المدن الليبية شرقي ليبيا، ما أدى لتسجيل آلاف الضحايا والمفقودين خاصة في درنة.

وقال الشاب المصرى عمر السويسي، الذي دعا إلى حملة لإرسال ما يمكن إرساله من مساعدات إلى الجانب الليبي، إنه لم يحتمل الصرخات التي أطلقتها السلطات الليبية والمواطنين الليبيين بضرورة توفير إغاثة عاجلة إلى درنة شرقي البلاد ومنها أكفان أكياس للضحايا، وذلك بحسب ما أكده في تصريحات لـ"اليوم السابع".

وأضاف الشاب المصري: أطلقت حملة عبر حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الأشقاء في ليبيا.. بعد وقت قليل من بث الفيديو، تفاعل العشرات من شتى بقاع مصر مع دعوتي، وبدأ الجميع يسأل عن كيفية توصيل المستلزمات والأكفان إلى الأشقاء في ليبيا".

وتابع: "نجحنا في جمع أكثر من 2500 كفن للموتى وقررنا إرسالها إلى ليبيا من خلال الحدود البرية"، مضيفا: "بعد أن جمعنا الأكفان تواصلت على الفور مع إحدى السيارات لنقلها إلى محافظة الإسكندرية، ومنها إلى منفذ السلوم البري ثم إلى مدينة درنة".

مصريون يرسلون أكفان إلى درنة الليبية
مصريون يرسلون أكفان إلى درنة الليبية

 

أكفان للأشقاء الليبيين في درنة
أكفان للأشقاء الليبيين في درنة

 


اخبار ليبيا

اخبار درنه

إعصار ليبيا

إعصار دانيال ليبيا

ضحايا درنه

اعصار درنه

الضحايا الليبيين في إعصار درنه

اليوم السابع

الميسترال تصل ليبيا



الموضوعات المتعلقة

ننشر أول صور وفيديو لوصول "الميسترال" إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:17 م

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:10 م

تدمير وتضرر 6142 عقارا بـ"درنة" فى إحصائية أولية جراء إعصار ليبيا

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:33 ص

مصر في عون أشقائها.. دراسة تسلط الضوء على مساعدات الدولة خلال الأزمات الطارئة.. التحرك العاجل خلال أزمتى ليبيا والمغرب يؤكد الدور المصرى.. والقاهرة تؤثر دائما مساعدة الدول حال مواجهتها للكوارث والأزمات الطبيعية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة