شئون التعليم بجامعة الأقصر توافق على اعتماد جداول المحاضرات للترم الأول

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، حيث استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

ووافق المجلس على اعتماد جداول المحاضرات بكليات الجامعة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024م، كما وافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات دور أكتوبر للعام الجامعي 2022-2023م بكلية السياحة والفنادق، على أن تبدأ الامتحانات بالكلية من يوم الإثنين الموافق 9-10-2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 11-10-2023م.

فيما شهدت جامعة الأقصر، استمرار أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بكلية الآثار، للعام الجامعي 2023/ 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل كلية، وأكد الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن الكشف الطبي، يأتي ضمن إجراءات التحاق الطلبة بالكليات؛ من أجل إعداد ملف صحي لكل طالب وطالبة؛ لمتابعة الحالة الصحية لهم خلال العام الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة بالتواصل مع إدارات الكليات المختلفة اتخذت حزمة من الإجراءات لبدء أعمال الكشف الطبي للطلاب، وضمان انتظام العمل خلال أيام توقيع الكشف الطبي، من بينها: تخصيص غرف كشف مجهزة بكل كلية، وتوفير طاقم طبي متميز بالكليات، فضلًا عن تخصيص استراحات لذوي الطلاب؛ من أجل توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا وإنجاز أعمال الكشف الطبي دون مواجهة أية عقبات.

ويشار إلى أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات يكون كالتالى: كلية الحاسبات والمعلومات يوم 10، وكلية الآثار يوم 11، بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الفنون الجميلة، يومي 12و13 بالكلية، وكلية الألسن يومي 14 و17 بالكلية، وكلية السياحة والفنادق يوم 18 بالكلية، وكلية الطب، يوم 19 بالكلية، والتخلفات يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية.