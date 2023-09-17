رضا حجازى يفتتح فندق مدرسة المتفوقين بالأقصر.. ويؤكد: مدارس "STEM" نقطة مضيئة

كتب محمود طه حسين

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، صباح اليوم ، في مستهل زيارته للأقصر، فندق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، وذلك في إطار التوسع في أعداد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والاطمئنان على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن مدارس "STEM" تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، حيث إن الدولة المصرية تهتم بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي حول مكونات مبنى الإقامة الخاص بمدرسة المتفوقين وعدد الطلاب الذي يستوعبه المبنى، كما تفقد مختلف غرف المبنى.

وأشاد الوزير بإمكانيات الفندق، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على دعم مدارس “STEM” وراحة أبنائنا الطلاب الدارسين بها لتحقق الهدف الذي أنشئت من أجله.

وتفقد الوزير مبنى الفندق والذي يضم عدد 92 غرفة (سكن طلاب)، تشتمل على 368 سريرا، وتبلغ مساحة غرفة النوم للطلبة 28 مترا مربعا، وعدد 8 غرف إشراف، وعدد 2 غرفة إقامة للعاملين، كما يضم المبنى عدد 8 غرف مذاكرة بها عدد 704 كراسى و165 منضدة تربية فنية و11 منضدة مدرسين، وتبلغ مساحة صالة المذاكرة 170 مترا مربعا، بالإضافة إلى صالة طعام تبلغ مساحتها 194 مترا مربعا، وصالة مطبخ تبلغ مساحتها ٢٠٠ متر مربع.

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.