الإسكندرية الأزهرية تعلن موعد انعقاد مسابقة البريد لحفظ القرآن الكريم

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، موعد انعقاد المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم التابعة لهيئة البريد المصري، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم للعاملين بهيئة البريد.

وأعلنت المنطقة الأزهرية أنَّ المسابقة ستُجرى بديوان عام المنطقة لمدة يوم واحد، حيث تُعقد يوم السبت 2023/0923 سبتمبر ، وتبلغ عدد مستويات المسابقة أربعة مستويات، ينقسم كل مستوى إلى فرعين، ومدة الاختبار عشر دقائق لخمسة أسئلة عبر الحاسب الآلي.

يذكر أن تفقد الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، سير العمل بإدارتي شرق والمنتزه، في إطار متابعة سير العمل في قبول المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال الذين لم يُقبلوا في التقديم الإلكتروني، حيث تنتهي تقديم الطلبات غدًا الخميس بكافة الإدارات.

وأكد فى بيان أنه اجتمع مع مديري الإدارات وطالب بضرورة تيسير الأمر على أولياء الأمور، والعمل على استيعاب كل من تتوفر فيه الشروط حتى انتهاء الموعد المحدد، مهيبًا بأولياء الأمور ضرورة التقدم لأبنائهم قبل انتهاء الموعد المحدد من قبل قطاع المعاهد الأزهرية

يذكر أن استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم طلبات المرفوضين في التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال و تابع الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تلقي طلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم برياض الأطفال، الذين تم رفضهم على النظام الإلكتروني، بجميع إدارات المنطقة من خلال غرفة العمليات.