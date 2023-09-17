رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم المتطوعين بالمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أول مجموعة من الطلاب المتطوعين الذين قدموا خدمات جليلة للمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة على مدار 6 أشهر بالعمل داخل المركز، وسلمهم شهادات تقدير ومكافأت مالية وهدايا للمتطوعين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

جاء التكريم خلال حفل أقيم في المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكرـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور علاء غازى، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن المركز يسعى إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات العملية وخدمات التطوير المهني، كما يعمل المركز على التواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل، ويعد العمل التطوعي من أهم القيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها الفرد، فهو يساهم في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الفرد على العطاء والمشاركة، كما أن العمل التطوعي يعزز روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، ويعد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ أول من أسس الاستعانة بالمتطوعين من طلبة الجامعة في أنشطة وخدمات المركز.

وأكدت الدكتور أمانى شاكر، على أهمية العمل التطوعي حيث أنه من أهم الممارسات المجتمعية التي تساهم في بناء المجتمع وتطويره، ويلعب دوراً مهماً في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، كما يساهم في تعزيز روح التعاون والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن تكريم المتطوعين ضروريا تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار في العمل التطوعي مؤكدة أن العمل التطوعي هو ثقافة إيجابية يجب أن تعمم على جميع أفراد المجتمع.

وأشاد الدكتور علاء غازى، بجهود المتطوعين، مؤكداً أنهم نموذج يحتذى به في العمل التطوعي وكان لهم دوراً مهماً في نجاح المركز، من خلال تقديمهم للمساعدة والدعم للطلاب المستفيدين من خدمات المركز.



الطلاب المكرمين وهيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ



جانب من تكريم رئيس جامعة كفر الشيخ للمتطوعين