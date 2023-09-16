مصرع طالب جامعى غرقا بنهر النيل فى دار السللام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى منذ قليل، طالب جامعى بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة سوهاج، مصرعه غرقا بنهر النيل أمام قرية الخيام دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، ونظرا لعدم إجادته للسباحة لقى مصرعه غرقا.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بغرق شاب بنهر النيل أمام قرية الخيام دائرة مركز دار السلام جنوب سوهاج، حيث تبين أن الغريق طالب جامعى وجار تكثيف الجهود لإستخراج جثته.

وعقب الإنتقال والفحص تبين بغرق المدعو "ر . خ . م . ز" 22 سنة طالب جامعى بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة سوهاج حيث تبين أنه أثناء قيامه بالإستحمام بنهر النيل ولعدم أمام قرية الخيام ونظرا لعدم إجادته للسباحة لقى مصرعه غرقا هذا وقد بدأ الأهالى في البحث عن الجثة في محاولة منهم لإستخراجه وتم إخطار قوات الإنقاذ النهرى من أجل الإنتقال إلى مكان الواقعة في محاولة لتكثيف الجهود وإنتشال الجثة.

جار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار إخطار جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق في الواقعة.

يذكر أن مستشفى المراغة المركزى أستقبل طفل يبلغ من العمر ستة عشر سنة جثة هامدة عقب مصرعه داخل حمام السباحة تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا بوفاة طفل داخل حمام السباحة بإحدى القرى بمركز المراغة وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.

وبالفحص تبين عقب الإنتقال والمعاينة بغرق الطفل ص . ع. م البالغ من العمر 16 سنة داخل حمام سباحة بإحدى القرى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة تم إنتشال الجثة وتم نقلها لمقر مستشفى المراغة المركزى الكائن بناحية قرية أولاد إسماعيل حاليا نظرا لإحلال المستشفى الأصلى.

تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة والذى أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.