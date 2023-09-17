حاول مساومة أسرته بالمال.. ضبط المتهم بقتل طفل في الزقازيق

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من تباع على سيارة وزوجته بغياب طفلهما عن مسكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل خالة الطفل "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته قرر بقيامه بإختطاف الطفل لمساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالى، حيث إصطحب الطفل بتاريخ الواقعة بالدراجة النارية خاصته "بدون لوحات معدنية " وتوجه به لخارج القرية وخشية إفتضاح أمره فقام بالتخلص منه وإلقائه بأحد المجارى المائية وعاد لمشاركة أهلية الطفل فى البحث عنه، كما أرشد عن مكان الجثة والدراجة النارية المستخدمة.