اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حاول مساومة أسرته بالمال.. ضبط المتهم بقتل طفل في الزقازيق

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:06 م
حاول مساومة أسرته بالمال.. ضبط المتهم بقتل طفل في الزقازيق قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من تباع على سيارة وزوجته بغياب طفلهما عن مسكنهما. 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل خالة الطفل "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
 
وبمواجهته قرر بقيامه بإختطاف الطفل لمساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالى، حيث إصطحب الطفل بتاريخ الواقعة بالدراجة النارية خاصته "بدون لوحات معدنية " وتوجه به لخارج القرية وخشية إفتضاح أمره فقام بالتخلص منه وإلقائه بأحد المجارى المائية وعاد لمشاركة أهلية الطفل فى البحث عنه، كما أرشد عن مكان الجثة والدراجة النارية المستخدمة.

جريمة قتل

مقتل طفل

جريمة الزقازيق

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة