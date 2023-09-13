رئيس جامعة القناة يتابع استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المستجدين

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة آخر استعدادات المدن الجامعية لاستقبال طلاب الجامعة المستجدين والقدامى، لبدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الراحة و الجودة لأبنائها الطلاب، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، و منسقي البرامج والأنشطة، وأمناء الجامعة المساعدين، ومديري الإدارات الهندسية، والمدن، ومكتب رئيس الجامعة و العلاقات العامة، وإدارة الأمن الجامعى.

واطمئن رئيس الجامعة خلال اللقاء على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، و توفير بيئة آمنة لهم، من خلال تطبيق معايير السلامة والأمان بمباني المدن.

وأضاف أن الجامعة حريصة على توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الجامعي الجديد.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى جاهزية المدن لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات، وتجديد الأثاث بالمبانى، وتجهيز غرف المذاكرة.