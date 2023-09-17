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تنسيق جامعة الأزهر: 96.15% لطب القاهرة.. وهندسة من 91.23%

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:31 م
تنسيق جامعة الأزهر: 96.15% لطب القاهرة.. وهندسة من 91.23% مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات العام الدراسى الجديد 2023-2024، وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن عدد الطلاب الناجحين 86451، والذين تقدموا للتنسيق 72130، وتم توحيد الحد الأدني حسب التوزيع الجغرافي لكليات الطب القاهرة بنين وبنات 96.15%، وطب دمياط بنين وبنات 95.38%، طب أسيوط بنين وبنات 94.77%.
 
وأضاف الحد الأدني لهندسة القاهرة بنين وبنات 91.23%، وهندسة بنات قنا وهي كلية مستحدثة 90.92% وهندسة قنا بنين 90.15%.
 
وتابع:  كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة 93.54%، وكلية الصيدلة بنين وبنات اسيوط 92.77%،كلية طب اسنان بنين وبنات القاهرة 94.62%،كلية طب اسنان بنين اسيوط 94.31%.
 
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مؤتمر صحفى

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تنسيق الثانوية الازهرية



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