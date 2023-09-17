اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 07:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"تعليم القاهرة" تتيح اليوم تحويلات الطلاب بين المدارس استعدادا للعام الجديد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 06:00 ص
"تعليم القاهرة" تتيح اليوم تحويلات الطلاب بين المدارس استعدادا للعام الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تقديم التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، لمدة أسبوع يبدأ من اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 إلى السبت 23 سبتمبر 2023، بسبب كثرة حالات انتقال العاملين وأبنائهم للعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك استمرار البت فى طلبات التحويل لمرحلة الثانوي العام من وزارة التربية والتعليم والتعليم تيسيراً على أولياء الأمور.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم27 يناير 2024.

 

وأعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .  


التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

مجموعات الدعم المدرسى

تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

توعية الطلاب بالمشروعات القومية

استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالعام الدراسي الجديد

العمل بالحصة

شروط العمل بالحصة فى المدارس

مقابل الحصة

التعاقد لسد العجز فى المدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024



الموضوعات المتعلقة

تعرف على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمنيا للعام الدراسى الجديد

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:00 ص

وزير التربية والتعليم: الشراكة مع القطاع الخاص غيرت الصورة الذهنية للعامل الفنى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:46 ص

ورشة عمل لمناقشة مستهدفات الخطة التنفيذية لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:26 م

وزير التربية والتعليم يبحث آليات تنفيذ إنشاء مدرسة "العباقرة"

الأحد، 27 أغسطس 2023 07:36 م

"التربية والتعليم" تعقد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين..وتؤكد: اختبار الاستعداد بأسئلة متحررة يشمل العلوم والرياضيات والإنجليزية والذكاء ودرجات الطالب تحدد قبوله من عدمه..والوزير: اهتمام كبير بمدارس المتفوقين

الأحد، 13 أغسطس 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة