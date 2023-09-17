ترامب عن بلوغه الـ 80 حال انتخابه: أبى عاش حتى 93 عاما ولدى ميزة جينية

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، إنه لا يشعر بالقلق من أنه يكون فى الثمانينيات من العمر لو تمت إعادة انتخابه رئيسا لأربع سنوات أخرى.

وخلال مقابلة مع برنامج Meet The Press، على قناة NBC News، قال ترامب إن والده عاش فترة أطول بكثير، حتى 93 عاما، ووالدته عاشت أطول بكثير حتى 88 عاما. ولذلك، ومن الناحية الجينية، فإن هذا أمر جيد.

ويعد سن المرشح من القضايا التي تحظى باهتمام كبير فى السباق الانتخابى الحالي فى ظل قلق بشأن عمر الرئيس جو بايدن، الذى يعد أكبر رئيس أمريكى على الإطلاق، ويصغره ترامب بسنوات قليلة، ولذلك فقد تجنب دونالد تجب انتقاد عمر بايدن.

وقال ترامب فى مقابلة إنه بايدن ليس عجوزا للغاية على تولى منصب الرئاسة، ولكنه غير كفء. وأضاف ترامب أن هناك العديد من القادة العالم الرائعين وقد تجاوزوا الثمانين من العمر.

من ناحية أخرى، سئل ترامب عما إذا يميل نحو اختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس، فأجاب قائلا إنه يعجبه الفكرة لكنه سيختار الشخص الأفضل. وعما إذا كان ترامب يضع نصب أعينه على حاكمة داكوتا الجنوبية كريستى نويم، التي أيدت ترامب فى سباق انتخابات 2024، أجاب الرئيس السابق قائلا: "نعم، أعتقد أنها رائعة، لكن لدينا الكثير من الأشخاص الرائعين فى الحزب الجمهورى".