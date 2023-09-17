اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:56 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة،  تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر. 
 
انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شخص داخل شقته، وتبين من خلال مناظرتها عدم وجود إصابات ظاهرية بها.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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