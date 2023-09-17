اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بسرقة المساكن فى منطقة منشأة ناصر 15 يوما

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:38 م
تجديد حبس المتهم بسرقة المساكن فى منطقة منشأة ناصر 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن فى منطقة منشأة ناصر بأسلوب كسر الباب. 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة. 
 
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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