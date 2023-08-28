تحصين 453 ألفا و386 رأس ماشية بالشرقية ضد الأمراض الوبائية

الشرقية- إيمان مهنى

تواصل مديرية الطب البيطري بالشرقية، فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين، فتمكنت من تحصين 453 ألف و 386 رأس ماشية للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خلال 6 أسابيع الماضية منذ انطلاق الحملة.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ،أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في منتصف يوليو الماضي،قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال الـ 6 أسابيع الماضية من الحملة بتحصين 453 ألفا و386 رأس ماشية مابين تحصين 228 ألفا و753 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و224 ألفا و651 ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 9013 رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 4422 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.