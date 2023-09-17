الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تعلن حاجتها لسائقين درجة أولى مهنية

كتبت - مرام محمد

أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة حاجتها لسائقين درجة أولى مهنية، مطالبة الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة التوجه لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة (إدارة الموارد البشرية قسم التعيينات).

وكانت محافظة الجيزة كشفت عن حاجتها لتشغيل 50 مهندس بتخصصات مختلفة لشغل عدد من الوظائف الهندسية تشمل (قسم إنشاءات، هندسة عمارة، هندسة ميكانيكا، هندسة طرق، وغيرها)، وذلك للتقديم عليها حتى 27/9/2023.

ونوهت المحافظة، أنه فيما يخص الشروط العامة الواجب توافرها بالنسبة للوظائف الهندسية، أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة، وأن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل، وأن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة، وأن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها، وأن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل، مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه).