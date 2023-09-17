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الهلال الأحمر الليبى: الكارثة فوق إمكانيات الدولة ودعم مصر خفف من معاناة المصابين

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:15 م
الهلال الأحمر الليبى: الكارثة فوق إمكانيات الدولة ودعم مصر خفف من معاناة المصابين درنة بعد إعصار دانيال
كتب الأمير نصرى

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قال توفيق شكرى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبى، تتزايد أرقام الضحايا والمصابين فى ازمة إعصار دانيال منذ بداية الأزمة، ونحن لنا دور فعال فى الميدان ولسنا الوحيدون بالإضافة للسلطات المحلية فى ليبيا والتى تدير الأزمة. 
 
وأضاف توفيق شكرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، الكارثة كانت كبيرة فوق طاقة وإمكانيات الدولة الليبية، وكل الخدمات التى قدمت من الدولة المصرية ودول الجوار اتجاه جيد يخفف من معاناة المصابين فى المنطقة.
 
وأوضح توفيق شكرى أن جمعية الهلال الأحمر فى ليبيا تعمل فى الميدان وشاهدت جميع الكوارث، أما بخصوص تلوث المياه قد ينتج من اختلاط مياه الصرف الصحى بها. 
 
 
 

الهلال الأحمر الليبى

درنه

اعصار دانيال

ليبيا

مصر

مساء DMC



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