اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 05:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى مخدر الحشيش بسوهاج

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:20 م
المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى مخدر الحشيش بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ح.ج.ا" 27 سنة عامل و"ا.م.ش" عامل و"م.ق.ر"24 سنة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

الحشيش

مركز سوهاج

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة