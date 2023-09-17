السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ف.ص" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على زباىنه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبحوزته 8 أكياس من جوهر الميثامفيتامين وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.