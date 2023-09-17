المشدد 15 سنة لعاطلين لتعديهما على مواطنين فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بالسجن 15 سنة لعاطلين، بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد إثارة الذعر بين المواطنين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الاهالي يفيد بقيام عاطلين بقطع أحد الطرق وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء، أطلقا منها عدة أعيرة نارية، لترويع المواطنين وإثارة الذعر بينهم، بقصد فرض السيطرة ومع مبالغ مالية من الباعة بأحد الأسواق، وفرض إتاوة على سائق سيارات الأجرة دون وجه حق.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وقيام المتهمان باستعراض القوة مستخدمان الأسلحة النارية، لفرض السيطرة.

وتم ضبط المتهمان وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 15 سنة.