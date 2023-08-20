صحة الإسماعيلية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال مستمرة حتى الأربعاء المقبل

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن وزارة الصحة والسكان، أطلقت حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2023 داخل محافظة الإسماعيلية للأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات، اليوم، مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل بالمجان.

وأضاف، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2023 لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بمحافظة الإسماعيلية من خلال الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، وكذلك الفرق المتحركة من منزل لمنزل والمنتشرة في العديد من الأماكن المختلفة والحيوية بالميادين الكبرى، وبجوار المساجد والكنائس والأندية وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

وتأتي هذه الحملة في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وفي سياق المتابعة الدقيقة لمستجدات الموقف الوبائي العالمي والإقليمي للمرض.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مصر خالية من المرض عام 2006، وأن آخر حالة تم تسجيلها في مصر لشلل الأطفال كانت في عام 2004، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من عشر سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على خلو مصر من المرض ورفع المناعة المجتمعية بين الأطفال ضد المرض.