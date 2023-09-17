السيطرة على حريق اندلع فى محول كهربائى بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق محدود اندلع في محول كهربائي بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بنشوب حريق وإنبعاث أدخنة من محول الكهرباء بقرية ميت دمسيس.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومصدر إنبعاث الأدخنة، وتبين إندلاع الحريق نتيجة الجهد الزائد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات ، وتمكن مسؤولي إدارة هندسة كهرباء أجا من إصلاح المحول.