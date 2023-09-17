السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.