اليوم السابع
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السجن المشدد من 5 إلى 6 سنوات لمتهمين بالشروع في سرقة فتاة بمدينة نصر

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:31 م
السجن المشدد من 5 إلى 6 سنوات لمتهمين بالشروع في سرقة فتاة بمدينة نصر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، ومعاقبة آخر بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة فتاة ، كما قضت بحبس المتهم الأخير عاما، بتهمة إحراز جوهر الهيروين.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه. 
 
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، محافظة القاهرة، شرعا في سرقة المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة للمجنى عليها بالطريق العام ليلاً باستخدام سلاح ناري المبين بالتحقيقات. 
 
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين، تهمة إحراز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، بدون ترخيص، كما أحرزا ذخائر (ثلاثة طلقات)، دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات. 
 
وكشف أمر الإحالة ان المتهم الثاني، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 
 
 
 

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