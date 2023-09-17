الرعاية الصحية بالأقصر تنظم غدا ندوة توعوية لمرضى قصور عضلة القلب

الأقصر – أحمد مرعى

ينظم فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر ، غداً الاثنين، فعاليات ندوة توعوية لمرضى قصور عضلة القلب وتصلب الشرايين، بقاعة مجمع الأقصر الدولى، حيث وجه فرع الهيئة الدعوة للمواطنين من المرضى وذويهم لحضور الندوة للتعرف على كيفية معرفة المرض ومواجهته والعلاج منه.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان صحفى، إنه تتشرف الهيئة بدعوة مرضى قصور عضلة القلب وتصلب الشرايين لحضور الندوة التوعوية المخصصة لمنتفعي محافظة الأقصر، والمقرر عقدها غداً الإثنين 18/9/2023، وذلك داخل القاعة الكبرى لمجمع الأقصر الدولي بدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية مساء، حيث يلقي الندوة عدد من المتخصصين في أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى جلسة نقاشية مفتوحة لأهم الأسئلة والاستفسارات المطروحة من كافة الحضور.

فيما تقدم الهيئة دعم للمقبلين على الزواج بالأقصر، عبر إدراج ثلاث منشآت صحية إضافية ضمن المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج لتصل عدد المنشآت المعتمدة للمبادرة من قبل الهيئة العامة للرعاية إلي 9 منشآت صحية، حيث تأتي المبادرة الرئاسية في إطار تنشئة الأسرة تنشئة صحية سليمة تفاديا للدخول في مشاكل صحية كبرى قد تنتج بعد الزواج إذا لم يتم الفحص، حيث أن المبادرة تستهدف فحص المقبلين على الزواج وتستلزم إجراء عدد من الفحوصات المعملية الهامة والأساسية التي قد يستغرق ظهور النتائج واعتمادها ما لا يقل عن 14 يوماً، وهو الأمر الذي يستدعي توجه كلا الطرفين قبل مراسم الزواج لإجراء الفحوصات اللازمة بفترة كافية لاعتماد النتائج الآمنة وتلقي خدمات المشورة والتوعية اللازمة للطرفين، ولدعم المقبلين على الزواج تشمل التحاليل والفحوصات الطبية للمبادرة:- (فحوصات الأمراض الغير سارية - فحوصات الأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيا - فحوصات فصيلة الدم وعامل ريسس - فحوصات الأمراض الوراثية - فحص الصحة الإنجابية).