وحدة طب أسرة البغدادى بالأقصر تقدم 114 ألف خدمة لـ27 ألف مواطن

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، نجاح وحدة طب أسرة البغدادى التابعة لمدينة البياضية فى تقديم أكثر من 114164 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، ولا تزال تقوم بدورها فى خدمة المواطنين على مدار الساعة.

وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أنه تخدم وحدة طب أسرة البغدادى حوالى 27988 فردا، حيث قدمت الوحدة 114164 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، وتقدم الوحدة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، والتى تتضمن ما يلى:- (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبى الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل - خدمات أشعة الأسنان - التطعيمات، رعاية الطفل - الإسعافات الأولية – الصيدلية - خدمات الطب الوقائى - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات 100 مليون صحة - التثقيف الصحي).

وتقدم وحدة طب أسرة البغدادى الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، حيث أنه لحجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، من خلال مركز الاتصال الآلى المجانى 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.

وكانت قد نجحت خمس منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، فى الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية، حيث وشملت المنشآت الصحية التى نجحت فى اجتياز شروط ومعايير الاعتماد GAHAR مركز طب أسرة «أرمنت الحيط» ووحدة طب أسرة «الزناقطة»، ووحدة طب أسرة «الحليلة »، ووحدة طب أسرة «زرنيخ »، ووحدة طب أسرة «الهنادى ».

وقالت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان صحفى، إنه تخدم هذه المنشآت حوالى 90.300 نسمة من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر وقدمت مايقرب من 412 ألف خدمة طبية، وقد وصل عدد المنشآت التى تم اعتمادها بمحافظة الأقصر حتى الآن إلى 19 منشأة منها 3 مستشفيات و3 مراكز و13 وحدة طب أسرة، بالإضافة إلى حصول 37 مركز ووحدة على درجة التسجيل والتى تعد الخطوة الأولى للاعتماد.