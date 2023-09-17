التعليم: لا يوجد ما يمنع من قبول تحويلات طلاب لنظام الخدمات بالمدارس الفنية

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى بعض المديريات التعليمية بشأن رغبة بعض طلاب التعليم الفنى العام فى التحويل إلى نظام الخدمات، حيث أكدت الوزارة فى خطابها أنه لا يوجد ما يمنع من قبول الطلاب على نظام الخدمات ما دامت هذه رغبة الطالب وولى أمره ولو يجبر عليها مع أخذ الاقرارات اللازمة على الطالب وولى أمره وتحويله الى نظام الخدمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .