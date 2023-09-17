التخفيضات تصل 30%.. أسعار الزى المدرسى فى معرض أهلا مدارس بفيصل

تستعد محافظة الجيزة لافتتاح معرض "أهلا مدارس" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، مساء اليوم الأحد، لإتاحة كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وشدد المحافظ على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشدداً على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة.

ورصد "اليوم السابع" خلال جولة له بمعرض "أهلا مدارس" بشارع الملك فيصل، قبل افتتاحه رسميا مساء اليوم، أسعار الزي المدرسي بعدد من الباكيات البيعية داخل المعرض.

*وجاءت أسعار الزي المدرسي الذي يطرحه أحد المصانع بالمعرض على النحو التالي:

-تي شيرت قطن مقاس 6/8/10 بـ110 جنيهات بدلا من 140 جنيها.

-تي شيرت مقاس 12/14/16 بـ125 جنيها بدلا من 160 جنيها.

-شروال قطن مقاس 6/10 بـ90 جنيها بدلا من 125 جنيها.

-شروال قطن مقاس 12/14/16 بـ100 جنيه بدلا من 135 جنيها.

-شروال ميلتون مقاس 6/8/10 يتراوح سعره ما بين 125 جنيها و150 جنيها "حسب الخامة".

-سويت شيرت مقاس 4/6 بـ145 جنيها بدلا من 170 جنيها.

-سويت شيرت مقاس 8/10/12 بـ160 جنيها بدلا من 185 جنيها.

-سويت شيرت مقاس 14/16 بـ170 جنيها بدلا من 195 جنيها.

*ويطرح أحد المصانع المشاركة في معرض "أهلا مدارس" في فيصل أسعار الزي المدرسي على النحو التالي:

-تيشرت مدارس مقاس 8/10/12 “خامة بيكا قطن" بـ110 جنيهات بدلا من 160 جنيها.

-تيشرت مدارس مقاس 4/6 “خامة بيكا قطن" بـ95 جنيها بدلا من 150 جنيها.

-شروال مدارس مقاس 4/6 "خامة ميلتون قطن اسفنج معالج ضد الوبرة" بـ125 جنيها بدلا من 175 جنيها.

-شروال مدارس مقاس 8/10/12 “خامة بيكا قطن" بـ140 جنيها بدلا من 200 جنيه.

-سويت شيرت مدارس مقاس 4/6 “خامة ميلتون قطن اسفنج" بـ145 جنيها بدلا من 195 جنيها.

-سويت شيرت مدارس 8/10/12 “خامة ميلتون قطن اسفنج" بـ160 جنيها بدلا من 210 جنيهات.