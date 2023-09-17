التحقيقات تكشف: لص مساكن منشأة ناصر نفذ 3 جرائم سابقة بأسلوب كسر الباب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم ب سرقة المساكن فى منطقة منشأة ناصر، اعترف بارتكاب 3 وقائع سابقة بأسلوب كسر الباب.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم يخطط قبل تنفيذ عمليات السرقة، من خلال مراقبة الشقة المقرر سرقتها والتأكد من غياب السكان بها، ويقوم بسرقتها في وقت متأخر من الليل بعد غياب المارة بالطريق والاستيلاء على محتوياتها وبيعها لدى عميله سيء السمعة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.