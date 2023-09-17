الأوقاف: افتتاح 8 مساجد منها 5 جديدة و3 صيانة وتطويرًا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 8 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 22 / 9 / 2023م، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 183 ) مسجدًا منها ( 132 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 51 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. سيد علي حميد – روافع العيساوية – مركز المنشأة
مديرية أوقاف أسيوط
2. هوي – نزلة ضاهر - ديروط
3. عوني – خارفة - ديروط
مديرية أوقاف الفيوم
4. عبد الله بك – النزلة – يوسف الصديق
مديرية أوقاف الدقهلية
5. الكبير – المستعمرة الشرقية – ستاموني - بلقاس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. الحرمين – ميت أبو الغالب – كفر سعد
مديرية أوقاف الدقهلية
2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف الجيزة
3. الفتح – الواحات البحرية
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