اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل 275 سفينة بحمولة 4 أطنان خلال أغسطس

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:11 م
اقتصادية قناة السويس تستقبل 275 سفينة بحمولة 4 أطنان خلال أغسطس حركة تداول موانئ المنطقة الشمالية خلال شهر أغسطس
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أغسطس الماضى بإجمالي حمولات بلغ 4,134,959 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات 349,957 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 275 سفينة متنوعة خلال الشهر.
 
وذكر البيان استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 41 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 444,925 طن، وعدد حاويات 44,327 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، وعدد 6 سفن صب سائل، و1 سفينة رورو و5 سفن تحولت ساحلي، وعدد 69 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.
 
هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أغسطس عدد 111 سفينة حاويات وعدد 9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة فحم، فضلًا عن سفينة صب سائل واحدة، بطاقة محققة 3,614,179 طن، وعدد حاويات 305,630 حاوية مكافئة.
 
فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 16 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75,855 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن.
 
وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.
 
حركة تداول موانئ المنطقة الشمالية خلال شهر أغسطس
حركة تداول موانئ المنطقة الشمالية خلال شهر أغسطس

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل 275 سفينة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة