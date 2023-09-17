اليوم السابع
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إقبال كبير خلال افتتاح معرض أهلاً مدارس بكفر الشيخ وتجهيزات لافتتاح 8 معارض أخرى

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:48 م
إقبال كبير خلال افتتاح معرض أهلاً مدارس بكفر الشيخ وتجهيزات لافتتاح 8 معارض أخرى أهلا مدارس بمدينة الرياض
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح المعرض الرابع أهلاً مدارس  بمدينة الرياض، وجارٍ تجهيز معارض أهلاً مدارس  ببلطيم وفوة وبقية المدن، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذاً لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وشهد معرض أهلا مدارس بالرياض، إقبالاً كبيرًا من المواطنين، خلال افتتاح أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، للمعرض، المقام بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي، ليكون المعرض الـ4 من معارض أهلاً مدارس بمحافظة كفر الشيخ، وجارٍ افتتاح بقية المعارض بالمدن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء بحضور وائل عبد الرؤف، نائب رئيس مجلس ومدينة الرياض، وحسن بسيوني، مدير الإدارة التعليمية بالرياض، ومحمد الزهيري، وكيل الادارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ومحمد الرفاعي، مدير إدارة المتابعة بالادارة، و عزيزة هيبة، مديرة مدرسة الرياض تعليم أساسي.

فتم افتتاح معرض أهلا مدارس، بمدينة الرياض، وسبق افتتاح معرض أهلاً مدارس بمدينة قلين، ومعرض أهلا مدارس  بمدينة كفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومعرض أهلا مدارس بمدينة البرلس،  وجاري التجهيزات لافتتاح  اهلا مدارس وفوه وبلطيم، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 ل 30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المعارض سوف يتم افتتاحها في بقية مراكز ومدن المحافظة، لتوفير كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة،  لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، مشيراً إلى أن  المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

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معرض أهلا مدارس
افتتاح أهلا مدارس بالرياض
افتتاح أهلا مدارس بالرياض

 

اقبال كبير على المعرض
اقبال كبير على المعرض

 

 

توفي زي متميز للطلاب
توفي زي متميز للطلاب

 

 

توفير احتياجات الطلاب
توفير احتياجات الطلاب

 

 

توفير الأدوات المكتبية
توفير الأدوات المكتبية

 

 

توفير الملابس الجهازة للطلاب
توفير الملابس الجهازة للطلاب

 

 

توفير كافة احتياحات الطلاب
توفير كافة احتياحات الطلاب

 

 

توفير نوعيات متميزة من الزي المدرسي
توفير نوعيات متميزة من الزي المدرسي

 

 

جانب من الاقبال على المعرض
جانب من الاقبال على المعرض

 

 

معرض أهلا مدارس بالرياض
معرض أهلا مدارس بالرياض

 

 

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

معرض اهلا مدارس

مستلزمات المدارس

عام دراسي



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