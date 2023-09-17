إهداء 4 أسر من ضحايا حادث غرق شباب أبو هور بأسوان رحلات عمرة

أسوان- صلاح المسن

فى لفتة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، لمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث غرق مجموعة من الشباب أثناء استقلالهم لفلوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة في مارس الماضى.

منح اللواء أشرف عطية، بمنح 4 من أسر الضحايا رحلات عمرة من خلال تسليمهم جوازات السفر والتأشيرة لأداء عمرة المولد النبوى الشريف بالأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية فى سبتمبر الحالى ، والمهداه من الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية بأسوان بحضور محمد سليمان حسن وكيل الطريقة ، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان.

وقال محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان، في تصريحات صحفية، أنه بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فقد تم تسخير كافة الإمكانيات الحكومية والمجتمعية لتوفير الدعم الكامل لأسر ضحايا حادث الغرق.

ولفت محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان، إلى أنه أثمر ذلك عن تقديم الطريقة الجعفرية كافة أوجه الدعم حيث تحملت نفقات السفر والإقامة والإعاشة والتنقلات بإجمالى مبلغ 140 ألف جنيه ، وسيتم السفر فى سبتمبر الجارى ، والعودة بعد 14 يوما.