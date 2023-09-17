اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص إثر حدوث حريق بسبب تسريب من أسطوانة بوتاجاز بسوهاج

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:09 م
إصابة 6 أشخاص إثر حدوث حريق بسبب تسريب من أسطوانة بوتاجاز بسوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهدت قرية الفرسية التابعة للوحدة المحلية لمجلس ومدينة ساقلته شرقى سوهاج، وقوع حادث حريق داخل منازل صغيرة عقب حدوث تسريب للغاز من أسطوانة بوتاجاز، مما أحدث تجمعات للغاز داخل المنزل، وأثناء قيام أحد الأشخاص بإشعال مصدر حرارى حدث حريق مفاجئ نتج عنه إصابة 6 أشخاص من قاطنى المنزل.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد إصابة 6 من أسرة واحدة بحروق متفرقة بالجسم عقب حدوث تسريب من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حرارى تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة بإصابة ح . ع . ح 12 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بنسبة  20 ٪ بالوجه والزراعين، وإصابة ش . ع . ح 7 سنوات بجروح من الدرجة الثانية بنسبة 10 % بالوجه والزراعين ، وإصابة م . ع . ح 18 سنة بحروق من الدرجة الثانية بنسبة  20 % بالزراعيين والساق والوجه ، وإصابة ك . د . ه 38 سنة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 45 % بالزراعين والساق، وإصابة ه . ع . ع 41 سنة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة حروق بلغت 50 % بالزراعين والساق والوجه، وإصابة خ . أ . م يبلغ من العمر سنه ونصف بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 20 % بالزراعين والساقين تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، وتم إخطار الجهات المعنية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانونا وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 


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