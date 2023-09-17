اليوم السابع
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إصابة 5 سيدات فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بمركز الواسطى

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:35 م
إصابة 5 سيدات فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بمركز الواسطى حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 5 سيدات فى حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل بالطريق الزراعى مصر أسوان أمام قرية العطف فى مركز الواسطى، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل بالطريق الزراعى مصر اسوان أمام قرية العطف فى مركز الواسطى.
 
ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بـ 3 سيارت إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.
 
واستقبل مستشفى الواسطى المركزى كلًا من: مبروكه محمد قرنى، 65 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابا جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وشهد جمال امين، 16 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعبير محمود عبد العزيز، 18 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ونجاه محمد ابراهيم، 37 سنة، مقيمة صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالحوض وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وصفاء عبد الرازق عبد التواب، 46 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات.

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