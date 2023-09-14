إصابة 5 مهندسين فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي أمام قرية بني سليمان التابعة لمركز بني سويف نتج عنه إصابة 5 مهندسين.

دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: محمود طه رمضان 24 عامًا، مهندس، مصابًا بجرح قطعي بالوجه، أحمد محمد عطوه 27 عامًا، مهندس، مصابًا باشتباه كسر بالفك الأيمن، أحمد عبد الله سلامه 25 عامًا، مهندس، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، طه رمضان شاكر 25 عامًا، مهندس، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، محمود رمضان شاكر 24 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم.

أصيب 5 مهندسين في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي أمام قرية بني سليمان الشرقية بدائرة مركز بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.