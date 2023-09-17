إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بطرق محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركزى كفر الدوار ووادى النطرون بالبحيرة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى دائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب شخصان بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.