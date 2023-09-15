مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادثى سير بالظهير الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادثين سير منفصلين بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة بطريق أبو المطامير_ وادي النطرون دائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بكسور وجروح مختلفة، وتم نقل المصابين، إلى مستشفيات أبو المطامير ووادى النطرون بالبحيرة لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

كما أصيب شخصان بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حادثة تصادم آخرى، بين سيارتى ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم لتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.