إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد مفارق جرزا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.