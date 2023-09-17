اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:00 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم انقلاب سيارة ربع نقل - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد مفارق جرزا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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