اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 01:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:41 م
إصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب سائق بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التريلا التى يقودها أمام قرية الفردان على طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتم نقل السائق المصاب إلى المستشفى لإسعافه ورعايته طبيا. 
 
تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بانقلاب سيارة تريلا بمدخل اليوترن الشمالى لقرية الفردان طريق الإسماعيلية بورسعيد. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة.
 
كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع رجال المرور من رفع السيارة من على الطريق وإعادة الحركة المرورية.

الاسماعيلية

طريق الاسماعيلية بورسعيد

انقلاب سيارة تريلا

قرية الفردان

الشبكة الوطنية للطوارىء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة