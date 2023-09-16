إصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب سائق بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التريلا التى يقودها أمام قرية الفردان على طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتم نقل السائق المصاب إلى المستشفى لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بانقلاب سيارة تريلا بمدخل اليوترن الشمالى لقرية الفردان طريق الإسماعيلية بورسعيد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع رجال المرور من رفع السيارة من على الطريق وإعادة الحركة المرورية.