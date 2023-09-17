اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:52 ص
إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 13 مواطن في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخري ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخري ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 13 وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

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