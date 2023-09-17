إصابة 12 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 12من عمال اليومية، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، عصر اليوم، إثر تعرضهم ل حادث انقلاب سيارة ربع بطريق " بلبيس- السلام" أمام المظلات نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس - السلام "، وأسفر الحادث عن إصابة 12 من عمال اليومية،إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بكسور وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.