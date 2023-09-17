اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر حادثين متفرقين فى الجيزة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:45 م
إصابة 3 أشخاص إثر حادثين متفرقين فى الجيزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه الصف، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 
 
كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمنطقة حدائق أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى الطريق فى حدائق أكتوبر مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 


ادارة المرور

حادث مرورى

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة