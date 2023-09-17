إصابة شخصين إثر حادث ميكروباص أعلى كوبرى الدلجمون بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب 2 بإصابات متفرقة فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل محملة بمادة الكبريت أعلى كوبرى الدلجمون بمدخل مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتعطلت حركة الطريق أعلى الكوبرى وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم اعلى كوبرى الدلجمون على طريق طنطا اسكندرية الزراعى.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم ميكروباص بسيارة نقل محملة بمادة الكبريت الخاص بإحدى الشركات بكفر الزيات.

نتج عنه إصابة 2 باصابات متفرقة وتعطل حركة المرور اعلى الكوبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.