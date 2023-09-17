أنهى حياته بسبب خلافات مالية.. اليوم محاكمة المتهم بقتل صديقه فى عابدين

كتب بهجت أبو ضيف

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود رشدان وعضوية المستشارين فاطمة قنديل، وعبدالله سلام، محاكمة عامل، بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى" بسبب خلافات بينهما.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وذكر أن المجني عليه كان بصحبته داخل شقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، نتيجة خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وأضاف المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، عقب القبض عليه، أنه قرر تقطيع جثته لإخفاء معالم الجريمة، وتخلص منها.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

تم بإرشاده العثور على باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.