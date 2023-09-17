اليوم السابع
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أمن الجيزة يكشف هوية المتهم بسرقة فيلا في كرداسة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:14 م
أمن الجيزة يكشف هوية المتهم بسرقة فيلا في كرداسة سرقة منزل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بسرقة فيلا في كرداسة، وتبين أنه عاطل، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا للسرقة بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطل تسلل للفيلا، واستولى على بعض المتعلقات. 
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 

سرقة فيلا كرداسة

امن الجيزة

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