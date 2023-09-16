اليوم السابع
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"FDA" توافق على علاج جديد لسرطان نخاع العظام يؤخذ بالفم لعلاج فقر الدم

السبت، 16 سبتمبر 2023 11:54 ص
"FDA" توافق على علاج جديد لسرطان نخاع العظام يؤخذ بالفم لعلاج فقر الدم FDA توافق على دواء جديد لسرطان نخاع العظام
كتبت أمل علام

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قالت شركة الأدوية البريطانية جي.إس.كيه (GSK.L) إن هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA"وافقت على علاجها عن طريق الفم لعلاج فقر الدم لدى المرضى الذين يعانون من نوع من سرطان نخاع العظام يسمى التليف النقوي.

الموافقة على عقار جديد
FDA توافق على عقار جديد

وتأتي الموافقة بعد أن أخرت هيئة تنظيم الصحة في يوليو قرارها بمراجعة البيانات الإضافية، تمت الموافقة على العلاج، موميلوتينيب، للمرضى الذين عولجوا سابقًا باستخدام فئة من الأدوية المضادة للالتهابات المعتمدة من هيئة الأغذية والأدوية الامريكية والتي تسمى مثبطات  JAK.

في حين أن العلاج الذي تنتجه شركة GSK، الآخر ينتمي أيضًا إلى نفس فئة العلاجات، إلا أنه يساعد بالإضافة إلى ذلك على خفض مستويات البروتين المسمى هيبسيدين، الذي ينظم كيفية استخدام الجسم للحديد.

ويرتبط التليف النقوي بمستويات عالية من الهيبسيدين ويعطل إنتاج الجسم لخلايا الدم، مما يسبب في كثير من الأحيان فقر الدم الشديد، أو نقص خلايا الدم الحمراء، يعتمد الأشخاص المصابون بفقر الدم الناجم عن التليف النقوي على عمليات نقل الدم الدورية لتحسين عدد خلايا الدم الحمراء لديهم.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، يؤثر على أقل من 50 ألف مريض في الولايات المتحدة، وفقا للبيانات الحكومية، وتستند الموافقة الأخيرة على بيانات من دراسة حديثة أظهرت أن العلاج كان ناجحا في الحد من أعراض المرض وتقليل اعتماد المرضى على عمليات نقل الدم، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجا آخر لفقر الدم.


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