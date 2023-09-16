CNN: تويتر قدم 32 من رسائل ترامب إلى مستشار يحاكمه بتهمة تخريب الانتخابات

كتبت رباب فتحى

أعطى موقع "تويتر" للمستشار الخاص الذي يحاكم دونالد ترامب بتهمة التخريب المزعوم للانتخابات الأمريكية إمكانية الوصول إلى ما لا يقل عن 32 من الرسائل الخاصة للرئيس السابق.

وقد سلمت الشركة، المعروفة الآن باسم X، الرسائل بعد تلقيها مذكرة تفتيش، حسبما ذكرت شبكة CNN لأول مرة، نقلاً عن الملفات المقدمة إلى محكمة الاستئناف الأمريكية.

وتم الكشف في أغسطس عن أن المدعين الفيدراليين تمكنوا من الوصول إلى "جزء كبير" من رسائل ترامب المباشرة، لكن التفاصيل لم تكن معروفة في ذلك الوقت. وفي أعقاب انتخابات 2020، استخدم ترامب حسابه بشكل روتيني لنشر معلومات مضللة وتقديم ادعاءات كاذبة حول ما يسمى بتزوير الانتخابات.

وتم الكشف عن كمية الرسائل المباشرة التي قدمتها تويتر في دعوى قضائية سعت فيها الشركة إلى استئناف حكم القاضي بتغريم الشركة 350 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي للامتثال لمذكرة التفتيش.

وأذنت المحكمة بأمر التفتيش في يناير 2023، وفقًا للملفات، بالإضافة إلى أمر بعدم الإفصاح، ومنحت الشركة 10 أيام لتقديم المواد المطلوبة. وكانت الحكومة تسعى للحصول على بيانات من أكتوبر 2020 حتى يناير 2021 - "وهي فترة زمنية تشمل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 وتمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول".

لكن القضية سرعان ما تحولت إلى معركة قانونية بين تويتر والحكومة الأمريكية. وسعى تويتر إلى إزالة أو تغيير أمر عدم الإفصاح قبل تقديم المواد المطلوبة.

وقالت الشركة إنها لن تفي بالموعد النهائي لأنها لم تتلق إشعارًا كافيًا للقيام بذلك، ثم قالت إنها لن تمتثل لأمر عدم الإفصاح دون تغييرات بسبب "الدعاية المكثفة حول التحقيق". وقال موقع تويتر أيضًا إنه يشعر بالقلق من أن ترامب قد يسعى إلى تأكيد الامتياز التنفيذي (باعتباره رئيسا) على أجزاء من حسابه، وهي الحجج التي رفضها المدعون الفيدراليون.

وكتب ممثلو الادعاء: "في الواقع، تضمنت المواد التي قدمها تويتر للحكومة 32 عنصرًا فقط من الرسائل المباشرة، مما يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي الإنتاج".