اليوم السابع
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وزير التعليم يصل الإسكندرية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.. صور

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:31 م
وزير التعليم يصل الإسكندرية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.. صور لقاء وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد.
 
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات، كما يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة، فضلا عن افتتاح معرض "أهلا مدرستى" بمدرسة حسام السيد البهى .
 
ويعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الاجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد.
 
وزير التعليم ومحافظ الاسكندرية
وزير التعليم ومحافظ الاسكندرية

وصول الوزير للاسكندرية
وصول الوزير للاسكندرية

 


الاسكندرية

وزير التعليم

العام الدراسى

اهلا مدارس



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