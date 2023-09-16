اليوم السابع
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وزير التربية والتعليم يتابع الاستعداد للعام الدراسى الجديد من الإسكندرية

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:29 م
وزير التربية والتعليم يتابع الاستعداد للعام الدراسى الجديد من الإسكندرية لقاء وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات فى مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات، كما يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة، فضلا عن افتتاح معرض "أهلا مدرستى" بمدرسة حسام السيد البهى .

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الاجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد.


التربية والتعليم

معرض اهلا مدرستى

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

زيارة رضا حجازى لمحافظة الإسكندرية



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